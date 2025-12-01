Exposition ‘Noël au Paradou’ par Es’Cale Salle Polyvalente Paradou Paradou
Exposition ‘Noël au Paradou’ par Es’Cale
Du mercredi 10 au dimanche 14 décembre 2025 de 14h à 19h.
Vernissage le 10 décembre à 18h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône
l’Association Es’Cale l’exposition ‘Noël au Paradou’ à la Salle Polyvalente
Une nouvelle exposition se prépare au Paradou! Rejoignez-nous pour cette exposition d’avant Noël, où 9 artistes passionnés, peintres, sculpteurs et photographes, vous accueilleront lors de notre vernissage le mercredi 10 décembre. Pensez à offrir des cadeaux uniques et remplis de sens… .
Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 41 80 cavenago.alain@orange.fr
English :
the Es’Cale Association is organising an exhibition ‘Christmas in Paradou’
