Exposition ‘Noël au Paradou’ par Es’Cale Salle Polyvalente Paradou Paradou

Exposition ‘Noël au Paradou’ par Es’Cale

Du mercredi 10 au dimanche 14 décembre 2025 de 14h à 19h.

Vernissage le 10 décembre à 18h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-10

l’Association Es’Cale l’exposition ‘Noël au Paradou’ à la Salle Polyvalente

Une nouvelle exposition se prépare au Paradou! Rejoignez-nous pour cette exposition d’avant Noël, où 9 artistes passionnés, peintres, sculpteurs et photographes, vous accueilleront lors de notre vernissage le mercredi 10 décembre. Pensez à offrir des cadeaux uniques et remplis de sens… .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 41 80 cavenago.alain@orange.fr

English :

the Es’Cale Association is organising an exhibition ‘Christmas in Paradou’

L’événement Exposition ‘Noël au Paradou’ par Es’Cale Paradou a été mis à jour le 2025-12-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles