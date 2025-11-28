Exposition Noël dans le Grand Ried

48 Rue Charles de Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 10:00:00

fin : 2026-01-04 12:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-27 2026-01-02

Venez vivre un Noël authentique au coeur de cette zone exceptionnelle d’Alsace. En famille ou entre amis, laissez-vous conter les richesses de ce patrimoine naturel.

Venez vous plonger au coeur du Grand Ried le temps d’une parenthèse magique.

La nature se couvrent d’un doux manteau blanc immaculé, les lumières scintillent dans les villages. Il fait bon de se retrouver au coin du feu dans un chalet en bois pour fêter Noël en famille.

L’ambiance est féerique, petits et grands ont les yeux qui pétillent en attendant la venue du Père Noël qui traditionnellement descend par le conduit de la cheminée, pour y déposer les cadeaux. 0 .

48 Rue Charles de Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Come and experience an authentic Christmas in the heart of this exceptional area of Alsace. With family or friends, let us tell you all about the richness of this natural heritage.

German :

Erleben Sie ein authentisches Weihnachtsfest im Herzen dieses außergewöhnlichen Gebiets im Elsass. Lassen Sie sich mit der Familie oder mit Freunden von den Reichtümern dieses Naturerbes erzählen.

Italiano :

Venite a vivere un Natale autentico nel cuore di questa eccezionale zona dell’Alsazia. In famiglia o con gli amici, lasciatevi raccontare la ricchezza di questo patrimonio naturale.

Espanol :

Venga a vivir una auténtica Navidad en el corazón de esta zona excepcional de Alsacia. En familia o entre amigos, permítanos contarle toda la riqueza de este patrimonio natural.

L’événement Exposition Noël dans le Grand Ried Orbey a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg