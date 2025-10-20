Exposition Noël d’argile Les santons du monde Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze

Exposition Noël d’argile Les santons du monde

Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze Drôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Enfant de 6 à 15 ans Etudiant Personne situation de handicap Demandeur d’emploi

Début : Samedi 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-10-20 2025-12-01

Cette exposition réalisée par la Maison de la Céramique réunit des santons provenant de différents pays du monde.

Un merveilleux voyage qui transportera petits et grands de l’Espagne à la Slovaquie, de l’Argentine au Pérou, de l’Egypte à Madagascar !

Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 98 01 contact@territoire-ceramique.com

English :

This exhibition, organized by the Maison de la Céramique, brings together santons from all over the world.

A marvellous journey that will take young and old alike from Spain to Slovakia, Argentina to Peru, Egypt to Madagascar!

German :

Diese vom Maison de la Ceramique organisierte Ausstellung vereint Santons aus verschiedenen Ländern der Welt.

Eine wunderbare Reise, die Groß und Klein von Spanien bis in die Slowakei, von Argentinien bis Peru, von Ägypten bis Madagaskar führt!

Italiano :

Questa mostra, organizzata dalla Maison de la Céramique, riunisce santoni provenienti da tutto il mondo.

Un viaggio meraviglioso che porterà grandi e piccini dalla Spagna alla Slovacchia, dall’Argentina al Perù, dall’Egitto al Madagascar!

Espanol :

Esta exposición, organizada por la Maison de la Céramique, reúne santones de todo el mundo.

Un maravilloso viaje que llevará a grandes y pequeños de España a Eslovaquia, de Argentina a Perú y de Egipto a Madagascar

