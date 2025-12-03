Exposition Noël d’autrefois Kembs

Exposition Noël d’autrefois

59 Rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-26 2026-01-04

Plongez en famille dans la magie des traditions d’antan avec cette exposition dédiée au Noël d’autrefois. Découvrez de vieilles crèches, un sapin richement décoré, des patchworks colorés et de belles illuminations qui font revivre l’ambiance chaleureuse et authentique des Noëls d’antan. .

59 Rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

