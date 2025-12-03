Exposition Noël d’autrefois Kembs
Exposition Noël d’autrefois
59 Rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-26 2026-01-04
Plongez en famille dans la magie des traditions d’antan avec cette exposition dédiée au Noël d’autrefois. Découvrez de vieilles crèches, un sapin richement décoré, des patchworks colorés et de belles illuminations qui font revivre l’ambiance chaleureuse et authentique des Noëls d’antan. .
59 Rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace
