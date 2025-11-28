Exposition Noël des créateurs GaspArt La Rochelle
Exposition Noël des créateurs GaspArt La Rochelle vendredi 28 novembre 2025.
Exposition Noël des créateurs GaspArt
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
L’association GaspArt vous propose son exposition de créateurs pour trouver de nombreuses idées de cadeaux.
.
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Christmas exhibition by designers GaspArt
The GaspArt association invites you to its exhibition of designers to find lots of gift ideas.
German : Weihnachtsausstellung der Designer GaspArt
Der Verein GaspArt bietet Ihnen seine Designerausstellung an, um zahlreiche Geschenkideen zu finden.
Italiano :
L’associazione GaspArt organizza una mostra di designer per darvi tante idee regalo.
Espanol : Exposición navideña de creadores GaspArt
La asociación GaspArt organiza una exposición de diseñadores que le dará muchas ideas para regalar.
L’événement Exposition Noël des créateurs GaspArt La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-19 par Nous La Rochelle