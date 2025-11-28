Exposition Noël des créateurs GaspArt La Rochelle

Exposition Noël des créateurs GaspArt

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

L’association GaspArt vous propose son exposition de créateurs pour trouver de nombreuses idées de cadeaux.

English : Christmas exhibition by designers GaspArt

The GaspArt association invites you to its exhibition of designers to find lots of gift ideas.

German : Weihnachtsausstellung der Designer GaspArt

Der Verein GaspArt bietet Ihnen seine Designerausstellung an, um zahlreiche Geschenkideen zu finden.

Italiano :

L’associazione GaspArt organizza una mostra di designer per darvi tante idee regalo.

Espanol : Exposición navideña de creadores GaspArt

La asociación GaspArt organiza una exposición de diseñadores que le dará muchas ideas para regalar.

