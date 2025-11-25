EXPOSITION NOËL ET AUTRES FÊTES Médiathèque Sainte-Marie-la-Mer

EXPOSITION NOËL ET AUTRES FÊTES

Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-11-25

Au fil du parcours, d’autres fêtes de l’hiver sont également évoquées la Chandeleur, l’Avent ou encore l’Épiphanie. Une occasion de mieux comprendre les origines, les rituels et les gourmandises qui rythment cette saison festive.

.

Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71

English :

Along the way, other winter celebrations are also evoked: Chandeleur, Advent and Epiphany. An opportunity to better understand the origins, rituals and delicacies that punctuate this festive season.

German :

Im Laufe des Rundgangs werden auch andere Winterfeste erwähnt: Lichtmess, Advent und Epiphanie. Eine Gelegenheit, die Ursprünge, Rituale und Leckereien dieser festlichen Jahreszeit besser zu verstehen.

Italiano :

Lungo il percorso si parla anche di altre feste invernali: la Candelora, l’Avvento e l’Epifania. È un’occasione per comprendere meglio le origini, i rituali e le prelibatezze che caratterizzano questo periodo di festa.

Espanol :

Por el camino, también se mencionan otras fiestas de invierno: la Candelaria, el Adviento y la Epifanía. Es la ocasión de comprender mejor los orígenes, los rituales y las golosinas de estas fiestas.

