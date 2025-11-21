Exposition Noël mulhousien entre patrimoine et traditions

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 13:00:00

fin : 2025-12-24 18:30:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-27

L’Alsace est une terre de traditions, qui sont particulièrement affirmées au moment de Noël. Cette exposition les retrace et met en lumière l’épopée textile de Mulhouse mise à l’honneur à travers la création d’un nouveau tissu de Noël chaque année ainsi que son patrimoine subtilement mis en valeur. 0 .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Noël mulhousien entre patrimoine et traditions Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace