Exposition Noël mulhousien entre patrimoine et traditions Mulhouse

Exposition Noël mulhousien entre patrimoine et traditions
5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-21 13:00:00
fin : 2025-12-24 18:30:00
2025-11-21 2025-12-27
L'Alsace est une terre de traditions, qui sont particulièrement affirmées au moment de Noël. Cette exposition les retrace et met en lumière l'épopée textile de Mulhouse mise à l'honneur à travers la création d'un nouveau tissu de Noël chaque année ainsi que son patrimoine subtilement mis en valeur.
5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
