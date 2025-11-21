Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Noël mulhousien entre patrimoine et traditions Mulhouse vendredi 21 novembre 2025.

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-21 13:00:00
fin : 2025-12-24 18:30:00

2025-11-21 2025-12-27

L'Alsace est une terre de traditions, qui sont particulièrement affirmées au moment de Noël. Cette exposition les retrace et met en lumière l'épopée textile de Mulhouse mise à l'honneur à travers la création d'un nouveau tissu de Noël chaque année ainsi que son patrimoine subtilement mis en valeur.

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89  maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

