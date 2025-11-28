Exposition Noël TARBES Tarbes
Exposition Noël TARBES Tarbes vendredi 28 novembre 2025.
Exposition Noël
TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-11-28
Dessin, peinture, céramique,… des artistes Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,
Cadeaux d’artistes petits formats, petits prix
> Exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h
.
TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 35 31 atelier20.tarbes@gmail.com
English :
Drawing, painting, ceramics… artists Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,
Artists? gifts: small formats, small prices
> Exhibition open Wednesday to Sunday, 3pm to 7pm
German :
Zeichnen, Malen, Keramik, … von den Künstlern Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,
Künstlergeschenke: kleine Formate, kleine Preise
> Ausstellung zu entdecken von Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr
Italiano :
Disegno, pittura, ceramica… artisti Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,
Regali d’artista: piccoli formati, piccoli prezzi
> Mostra aperta da mercoledì a domenica, dalle 15.00 alle 19.00
Espanol :
Dibujo, pintura, cerámica… artistas Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,
Regalos de artistas: pequeños formatos, pequeños precios
> Exposición abierta de miércoles a domingo, de 15:00 a 19:00 horas
