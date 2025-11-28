Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Noël TARBES Tarbes

Exposition Noël TARBES Tarbes vendredi 28 novembre 2025.

Exposition Noël

TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-11-28

Dessin, peinture, céramique,… des artistes Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,

Cadeaux d’artistes petits formats, petits prix

> Exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h
  .

TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 35 31  atelier20.tarbes@gmail.com

English :

Drawing, painting, ceramics… artists Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,

Artists? gifts: small formats, small prices

> Exhibition open Wednesday to Sunday, 3pm to 7pm

German :

Zeichnen, Malen, Keramik, … von den Künstlern Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,

Künstlergeschenke: kleine Formate, kleine Preise

> Ausstellung zu entdecken von Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr

Italiano :

Disegno, pittura, ceramica… artisti Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,

Regali d’artista: piccoli formati, piccoli prezzi

> Mostra aperta da mercoledì a domenica, dalle 15.00 alle 19.00

Espanol :

Dibujo, pintura, cerámica… artistas Bruno Bernes, Hélène Blondin, Marie Duclos, Richard Granet, Milo Lasserre, Joseph Lazaro, Marie-Aude Osmont, Céline Plantier, Mathieu Priou, Angèle Saccucci,

Regalos de artistas: pequeños formatos, pequeños precios

> Exposición abierta de miércoles a domingo, de 15:00 a 19:00 horas

L’événement Exposition Noël Tarbes a été mis à jour le 2025-10-21 par OT de Tarbes|CDT65