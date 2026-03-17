Exposition Noémie Goudal The story of fixity Le Portique Le Havre

Exposition Noémie Goudal The story of fixity

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Portique accueille The Story of Fixity, une proposition de l’artiste Noémie Goudal, dont le travail porte sur le paysage, le rapport à la nature et les émotions convoquées par la rencontre avec le vivant. Reprise d’un projet imaginé et pensé pour un site industriel à Londres, dans le cadre d’une collaboration menée avec ArtAngel (qui soutient la création artistique en Grande-Bretagne et dans le monde), cette installation immersive met au centre du dispositif un élément fondamental et constitutif des paysages l’eau. Véritables tableaux vivants, paysages en constante évolution, quatre écrans dessinent de nouveaux reliefs colorés et mouvants, dont les contours varient et fluctuent. Une symphonie naturelle portée par une bande son, invitant à explorer de nouvelles contrées. Une invitation à la contemplation.

Vernissage le 17.04.2026 à 00:00 .

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82

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English : Exposition Noémie Goudal The story of fixity

L’événement Exposition Noémie Goudal The story of fixity Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie