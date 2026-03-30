Exposition Noir et blanc Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Exposition Noir et blanc

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-10

Venez assister à l’exposition Noir et Blanc’ des Arts Mateurs. La couleur s’efface, l’émotion reste. .

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93

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English : Exposition Noir et blanc

L’événement Exposition Noir et blanc Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn