Exposition Noir et blanc Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie
Exposition Noir et blanc Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie vendredi 10 avril 2026.
Exposition Noir et blanc
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-10
Venez assister à l’exposition Noir et Blanc’ des Arts Mateurs. La couleur s’efface, l’émotion reste. .
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93
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English : Exposition Noir et blanc
L’événement Exposition Noir et blanc Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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