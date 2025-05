EXPOSITION NOM D’UN INSECTE ! – Montpellier, 10 juin 2025 07:00, Montpellier.

Une exposition d’illustrations à découvrir en famille !

En partant des véritables noms d’insectes (souvent poétiques parfois humoristiques), Mathilde Magnan imagine des petites bêtes, les dessine et leur invente une vie et un biotope. Dix insectes à découvrir, dans leur version imaginaire et réelle !

Un véritable bestiaire illustré à découvrir en famille.

Exposition produite par Aporia Culture .

Médiathèque

Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

An exhibition of illustrations for the whole family!

German :

Eine Ausstellung mit Illustrationen, die Sie mit Ihrer Familie entdecken können!

Italiano :

Una mostra di illustrazioni per tutta la famiglia!

Espanol :

Una exposición de ilustraciones para toda la familia

