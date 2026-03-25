La piscine de la Butte aux Cailles a choisi de mettre à l’honneur les agents de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) à travers la 3ème édition de l’exposition « Nos Agents Ont Du Talent ».

Celle-ci vise à faire découvrir au plus grand nombre les talents artistiques des agents de la DJS travaillant dans le 5ème et 13ème arrondissement de Paris.

Vous pourrez ainsi découvrir des photos, dessins, kakémonos, peintures et marqueterie dans l’enceinte de la piscine et des bains douches.

Rendez-vous aux horaires d’ouverture au public du centre sportif de la Butte aux Cailles pour admirer toutes ces œuvres !

3ème édition de l’exposition « Nos Agents Ont Du Talent » à la piscine de la Butte aux Cailles du 31 mars au 19 avril 2026

Du mardi 31 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 PARIS

+33145896005 djs-circ5-13@paris.fr



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