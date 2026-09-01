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AGENDA · Les Nouillers

Exposition Nos amis les chauves-souris Les Nouillers

samedi 19 septembre 2026 · Les Nouillers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
15 bois Charmant
Ville
17380 Les Nouillers
Département
Charente-Maritime
Tarif

Les Nouillers

Exposition Nos amis les chauves-souris

15 bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition présentée par l’association Nature Environnement 17
  .

15 bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 30 50 

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English :

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L’événement Exposition Nos amis les chauves-souris Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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