AGENDA · Les Nouillers
Exposition Nos amis les chauves-souris Les Nouillers
samedi 19 septembre 2026 · Les Nouillers
Informations pratiques
Les Nouillers
Exposition Nos amis les chauves-souris
15 bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition présentée par l’association Nature Environnement 17
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15 bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 30 50
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L’événement Exposition Nos amis les chauves-souris Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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