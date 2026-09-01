Informations pratiques

Les Nouillers

Exposition Nos amis les chauves-souris

15 bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition présentée par l’association Nature Environnement 17

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15 bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 30 50

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English :

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L’événement Exposition Nos amis les chauves-souris Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge