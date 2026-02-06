Exposition Nos Artisans ont du talent… Et l’Art de recevoir ! Bessines-sur-Gartempe

Exposition Nos Artisans ont du talent… Et l’Art de recevoir !

2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-04-07

Pour la deuxième année consécutive, les artisans de la destination touristique Monts du Limousin font escale à l’accueil du Bureau d’Information Touristique, le temps d’une exposition où le savoir-faire est à portée de regard. Métal et textile façonnés, cuir sublimé, bois et céramique tournés, rosaces peintes sur galets… Chaque création raconte une histoire, née de mains passionnées et d’inspirations locales. Bijoux, sculptures, poteries, livres, œuvres sur papier ou encore soins naturels élaborés à partir de plantes aromatiques et médicinales invitent à la découverte et à l’émerveillement. Poussez la porte, laissez votre regard s’attarder, et entrez dans l’univers sensible et authentique des artisans des Monts du Limousin. .

2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

