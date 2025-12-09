Exposition « Nos assos du Triskell à l’honneur » – Charles Servant Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 7 – 31 janvier 2026 Visible aux horaires d’ouverture du Triskell

Découvrez les associations culturelles du Triskell en photos. L’artiste Charles Servant expose les cours et les membres qui animent ces groupes. Vernissage le vendredi 23 janvier à 18h.

Découvrez le dynamisme et la diversité des associations culturelles du Triskell à travers une exposition de photographies captivantes. Réalisée par le photographe ploerinois Charles Servant, cette série de clichés, pris sur un trimestre, met en lumière les cours, les professeurs et les membres qui font vivre ces associations au quotidien. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers riche et varié de la culture locale et de célébrer ensemble la créativité et l’engagement associatif qui animent notre ville.

_**Vernissage de l’exposition en compagnie de Charles Servant et des associations culturelles du Triskell, le vendredi 23 janvier à 18h.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-07T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T18:00:00.000+01:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan