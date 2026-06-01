Exposition Nos Beautés Secrètes Rue de l’église Rouvrois-sur-Meuse

Rouvrois-sur-Meuse

Exposition Nos Beautés Secrètes

Rue de l’église Eglise Saint-Laurent Rouvrois-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Autour de la Petite Cité de Caractère de Saint-Mihiel, onze églises veillent sur un patrimoine riche, vivant et souvent méconnu. Ensemble, elles s’inscrivent dans un projet participatif qui relie les villages, les habitants et les histoires du territoire.

Saint-Privat de Bislée, Saint-Pierre de Dompierre-aux-Bois, Saint-Rémi de Kœur-la-Petite, Saint-Jean-Baptiste de Lacroix-sur-Meuse, Sainte-Marie-Madeleine de Lamorville, Saint-Pierre de Spada (Lamorville), Saint-Èvre de Mécrin, Saint-Laurent de Rouvrois-sur-Meuse, Saint-Michel et Saint-Étienne de Saint-Mihiel, et Saint-Marcel de Seuzey, chaque clocher devient une porte d’entrée vers un récit singulier. Chacun accueille un ou plusieurs panneaux de l’exposition nationale Nos beautés secrètes, auxquels s’ajoute un panneau inédit révélant leur propre beauté secrète.

Car ici, rien n’est figé. Les murs murmurent, les pierres racontent, et les églises deviennent les gardiennes de mémoires anciennes. Légendes, traditions locales, récits de vie ou souvenirs oubliés le réseau Églises Ouvertes France recueille ces fragments d’histoires pour mieux les transmettre.

Et pour aller encore plus loin dans la découverte, chaque église dévoile aussi une autre facette de son passé celui de la guerre de 14-18. Un panneau retrace son évolution avant, pendant et après le conflit, à partir d’une exposition réalisée pour le centenaire de la libération de Saint-Mihiel en 2018.

Un parcours à travers le temps, les lieux et les récits… où chaque église devient une rencontre.Tout public

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Rue de l’église Eglise Saint-Laurent Rouvrois-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 02 28

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English :

Surrounding the Petite Cité de Caractère of Saint-Mihiel, eleven churches preserve a rich, vibrant, and often overlooked heritage. Together, they are part of a participatory project that connects the villages, their residents, and the region’s history.

Saint-Privat de Bislée, Saint-Pierre de Dompierre-aux-Bois, Saint-Rémy de Kœur-la-Petite, Saint-Jean-Baptiste de Lacroix-sur-Meuse, Sainte-Marie-Madeleine of Lamorville, Saint-Pierre of Spada (Lamorville), Saint-Évre of Mécrin, Saint-Laurent of Rouvrois-sur-Meuse, Saint-Michel and Saint-Étienne of Saint-Mihiel, and Saint-Marcel of Seuzey—each bell tower becomes a gateway to a unique story. Each features one or more panels from the national exhibition *Our Secret Beauties*, along with a brand-new panel revealing their own secret beauty.

For here, nothing is set in stone. The walls whisper, the stones tell stories, and the churches become the guardians of ancient memories. Legends, local traditions, life stories, or forgotten memories: the “Églises Ouvertes France” network collects these fragments of history to better pass them on.

And to delve even deeper into this discovery, each church also reveals another facet of its past: that of World War I. A display panel traces its evolution before, during, and after the conflict, based on an exhibition created for the centennial of the liberation of Saint-Mihiel in 2018.

A journey through time, places, and stories… where each church becomes a point of encounter.

L’événement Exposition Nos Beautés Secrètes Rouvrois-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COEUR DE LORRAINE