Exposition Nos fragments Satellites Maison du Gardien Valence

Exposition Nos fragments Satellites

Maison du Gardien Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-24

L’ÉSAD •Valence, en partenariat avec la Ville de Valence, présente l’exposition des diplômé.e.s 2025 des options Art et Design graphique.

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Maison du Gardien Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 24 00 valence@esad-gv.fr

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English :

ÉSAD Valence, in partnership with the City of Valence, presents an exhibition of the 2025 Art and Graphic Design graduates.

L’événement Exposition Nos fragments Satellites Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme