Exposition Nos fragments Satellites Maison du Gardien Valence
Exposition Nos fragments Satellites Maison du Gardien Valence mardi 24 mars 2026.
Exposition Nos fragments Satellites
Maison du Gardien Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-03-24
L’ÉSAD •Valence, en partenariat avec la Ville de Valence, présente l’exposition des diplômé.e.s 2025 des options Art et Design graphique.
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Maison du Gardien Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 24 00 valence@esad-gv.fr
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English :
ÉSAD Valence, in partnership with the City of Valence, presents an exhibition of the 2025 Art and Graphic Design graduates.
L’événement Exposition Nos fragments Satellites Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme