Ribérac

Exposition Nos héros préférés (BDDP)

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-05-05

Exposition de portraits de féministes à la médiathèque de Ribérac du 3 au 28 mars 2026. En accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Exposition Nos héros préférés (BDDP) à la médiathèque de Ribérac. Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Gratuit. .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English :

Exhibition of portraits of feminists at the Ribérac media library from March 3 to 28, 2026. Free access during library opening hours.

L’événement Exposition Nos héros préférés (BDDP) Ribérac a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne