Exposition Nos héros préférés (BDDP) Ribérac
Exposition Nos héros préférés (BDDP) Ribérac mardi 5 mai 2026.
Ribérac
Exposition Nos héros préférés (BDDP)
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-05-05
Exposition de portraits de féministes à la médiathèque de Ribérac du 3 au 28 mars 2026. En accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Exposition Nos héros préférés (BDDP) à la médiathèque de Ribérac. Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Gratuit. .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English :
Exhibition of portraits of feminists at the Ribérac media library from March 3 to 28, 2026. Free access during library opening hours.
L’événement Exposition Nos héros préférés (BDDP) Ribérac a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne
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