Exposition | « Nos héros préférés » Bibliothèque Saint-Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud

Exposition | « Nos héros préférés » Bibliothèque Saint-Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud lundi 15 septembre 2025.

Exposition | « Nos héros préférés »

Bibliothèque Saint-Pierre d’Eyraud 2 Rue de la Résistance Saint-Pierre-d’Eyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-09-15

Depuis 50 ans, l’école des loisirs publie des livres pour tous les enfants du monde ! Dans ces livres, il y a des héros qui font rire ou font peur. Qu’ils soient courageux, généreux ou drôles, le jeune lecteur vivra avec eux d’incroyables aventures, au fil des pages, et apprendra à les connaître, et tous deviendront ses amis. Partager leur existence rend plus fort et plus libre ! Dans cette exposition, chacun pourra retrouver ses héros dans les albums exposés et se plonger à nouveau dans leurs histoires. .

Bibliothèque Saint-Pierre d’Eyraud 2 Rue de la Résistance Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.stpierre@la-cab.fr

English : Exposition | « Nos héros préférés »

German : Exposition | « Nos héros préférés »

Italiano :

Espanol : Exposition | « Nos héros préférés »

L’événement Exposition | « Nos héros préférés » Saint-Pierre-d’Eyraud a été mis à jour le 2025-09-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides