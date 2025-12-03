Exposition Nos lieux préférés par Patricia Dentelle et ses élèves Médiathèque-ludothèque Bellou-en-Houlme

Exposition Nos lieux préférés par Patricia Dentelle et ses élèves

Patricia Dentelle et ses élèves expriment leur passion pour certains lieux à travers la dentelle, venez découvrir leurs créations.

Tout public

Gratuit accès libre .

Médiathèque-ludothèque 1 impasse des tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 bibli-bellou-en-houlme@orange.fr

