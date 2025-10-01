Exposition « Nos maisons : entre hier et demain, se réapproprier l’espace vécu » Lubies d’archi Saint-Orens-de-Gameville

Exposition « Nos maisons : entre hier et demain, se réapproprier l’espace vécu » 1 – 29 octobre Lubies d’archi Haute-Garonne

En libre accès sur le parking extérieur de l’agence d’architecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T09:00:00 – 2025-10-01T17:00:00

Fin : 2025-10-29T09:00:00 – 2025-10-29T17:00:00

Venez découvrir les projets de l’agence, par le biais d’une exposition photo sur le thème des « Avant/Après ».

Lubies d’archi 6 avenue de la Marqueille, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 29 86 73 https://www.lubiesdarchi.com/ https://www.instagram.com/lubiesdarchi31/;https://www.linkedin.com/company/lubies-d-archi Parkings à moins de 200 m.

Arrêt de bus « Marqueille » ligne 83 Tisséo.

© lubiesdarchi