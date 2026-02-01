Exposition Nos services publics d’autrefois Salle Robert Schuman Dinan
Salle Robert Schuman 32 Rue Louise Weiss Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-17 2026-02-18
Venez découvrir nos services publics d’autrefois pompiers, gendarmes, facteurs, chef de gare
Organisé par le Musée du Rail, asso. Histoire de la poste, Amicale des pompiers, Collection privée costumes de Gendarmerie .
Salle Robert Schuman 32 Rue Louise Weiss Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 06 80 14
