Exposition Nos services publics d’autrefois Salle Robert Schuman Dinan

Exposition Nos services publics d’autrefois

Salle Robert Schuman 32 Rue Louise Weiss Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18

Venez découvrir nos services publics d’autrefois pompiers, gendarmes, facteurs, chef de gare

Organisé par le Musée du Rail, asso. Histoire de la poste, Amicale des pompiers, Collection privée costumes de Gendarmerie .

Salle Robert Schuman 32 Rue Louise Weiss Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 06 80 14

