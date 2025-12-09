Exposition Nos territoires Centre Culturel La Laverie La Ferté-Bernard

Exposition Nos territoires

Centre Culturel La Laverie 3 rue du Moulin à Tan La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-19

2025-12-09

Sept photographes de l’Huisne Photo Club ont exploré des territoires pluriels intimes, imaginaires ou en mutation.

À travers le cadre de son viseur, chacun.e avec son regard singulier, propose des fenêtres ouvertes sur le Perche et éclaire sous un jour nouveau des paysages, à la fois familiers et surprenants, auxquels nous ne prêtons plus attention.

Leurs séries photographiques révèlent des espaces qui s’imposent à nous à la lisière du visible et de l’invisible.

C’est de l’association de ces images, en apparence banales, que naît la force du propos. Et vous, dans quel territoire vous retrouvez-vous ? .

Centre Culturel La Laverie 3 rue du Moulin à Tan La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 61 contact@lalaverie.org

