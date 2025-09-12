Exposition « Nos vaches et nous » rue de Bertheaume Plougonvelin

rue de Bertheaume Espace Kéraudy Plougonvelin Finistère

L’exposition Nos vaches et nous présente, sans parti pris, quelques éclairages du métier des éleveurs dans le monde agricole actuel. Une évocation des méthodes de travail, des enjeux, des contraintes…

En choisissant des élevages aux buts et aux méthodes variés, nous souhaitons esquisser divers aspects du monde agricole en Nord-Finistère..

Les images sont aussi conçues sous un angle esthétique, à travers des portraits, et par des photographies présentant la beauté des animaux.

Nous sommes deux photographes amateurs expérimentés, agissant dans un cadre non

commercial. Durant les 20 dernières années, nous avons abordé des thèmes divers essentiellement axés sur les activités humaines, activités professionnelles aussi bien qu’activités de loisirs.

Notre goût pour les paysages bretons et pour le monde animal, nous a conduit assez naturellement à nous intéresser aux activités liées au territoire et à l’agriculture. .

rue de Bertheaume Espace Kéraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38

