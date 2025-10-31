Exposition Notations de la Danse Figeac

Exposition Notations de la Danse

place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit -18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-21

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-02-21 2026-04-01

Depuis le XVe siècle, plus d’une centaine de systèmes de notation du mouvement ont vu le jour. De la Renaissance où ils étaient conçus pour la transmission des danses jusqu’aux transcriptions chorégraphiques d’artistes d’aujourd’hui où chacun a une façon singulière de fixer sa danse, ils mettent à jour une grande diversité de formes d’écriture et d’usages. Cette exposition évoque ces usages et ces systèmes à travers quelques exemples de partitions chorégraphiques.

Des précieux documents manuscrits et imprimés, prêtés par le Centre national de la danse, viennent nous éclairer sur la variété des supports et les particularités propres à chaque

chorégraphe.

En collaboration avec le Centre national de la danse CN D.

Du 21 février au 24 mai 2026

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Février à mars 14h 17h30

Avril à mai 10h30 12h30 / 14h 18h

Inauguration publique le 20 février à 18h

Visites guidées les dimanches à 15h et au moment des vacances scolaires .

place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 musee@ville-figeac.fr

English :

Since the 15th century, more than a hundred systems of movement notation have emerged. From the Renaissance, when they were designed for the transmission of dances, to the choreographic transcriptions of today?s artists, each of which has its own f

German :

Seit dem 15. Jahrhundert sind mehr als hundert verschiedene Systeme zur Bewegungsnotation entstanden. Von der Renaissance, in der sie für die Übertragung von Tänzen entwickelt wurden, bis hin zu den choreografischen Transkriptionen heutiger Künstler, in denen jedes eine eigene Bedeutung hat

Italiano :

Dal XV secolo sono nati oltre cento sistemi di notazione del movimento. Dal Rinascimento, quando furono concepiti per la trasmissione delle danze, alle trascrizioni coreografiche degli artisti di oggi, ognuno dei quali ha un proprio stile di scrittura

Espanol :

Desde el siglo XV han surgido más de cien sistemas de notación del movimiento. Desde el Renacimiento, cuando se diseñaron para la transmisión de danzas, hasta las transcripciones coreográficas de los artistas actuales, cada uno de los cuales tiene su propia f

