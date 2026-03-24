Exposition Notre-Dame de France, un souvenir de la guerre de Crimée Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Exposition Notre-Dame de France, un souvenir de la guerre de Crimée

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi et 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez l’exposition Notre-Dame de France, un souvenir de la guerre de Crimée au Musée Crozatier. Le paysage du Puy est marqué par la présence d’une statue colossale édifiée sur le point culminant de la ville en 1860 Notre-Dame-de-France.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover the exhibition Notre-Dame de France, a souvenir of the Crimean War at Musée Crozatier. Le Puy’s landscape is marked by the presence of a colossal statue built on the town’s highest point in 1860: Notre-Dame-de-France.

L’événement Exposition Notre-Dame de France, un souvenir de la guerre de Crimée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay