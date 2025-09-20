Exposition : Notre-Dame du Guildo Mémoire d’un territoire Mairie Annexe Saint-Cast Le Guildo Notre-Dame-du-Guildo

Exposition : Notre-Dame du Guildo Mémoire d’un territoire 20 et 21 septembre Mairie Annexe Saint-Cast Le Guildo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez découvrir le territoire de Notre-Dame du Guildo et son église aux travers d’objets, de panneaux, de maquettes et, exceptionnellement, d’une sélection de pièces liturgiques encore jamais exposées.

Mairie Annexe Saint-Cast Le Guildo Rue Joseph Rouxel 22380 Saint-Cast-le-Guildo Notre-Dame-du-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

@ Mairie de Saint-Cast Le Guildo