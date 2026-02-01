Exposition Notre Matrimoine

2 Rue George Sand Ardentes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-28

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-02-28

Avec Notre Matrimoine , nous partons à la découverte de 30 femmes, plus ou moins (re)connues, qui ont marqué l’histoire, chacune dans leur domaine Marie Curie, Aliénor d’Aquitaine, Olympe de Gouges, mais aussi Barbara ou Alice Guy.

L’exposition est visible gratuitement, aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Une exposition prêtée par le comité de La Châtre de l’association Femmes Solidaires. .

2 Rue George Sand Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 26 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Saturday November 29 to Saturday January 10, the Ardentes media library is hosting the Flamme actuelle exhibition by Creus artist Babé.

L’événement Exposition Notre Matrimoine Ardentes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme