Exposition Notre Mèr-e Atelier boutique Matlama La Rochelle

Exposition Notre Mèr-e

Atelier boutique Matlama 61 quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-11-19

fin : 2025-01-31

2025-11-19

Pour clore cette année 2025, l’Atelier Galerie Cordouan prend ses quartiers d’hiver à l’Atelier Boutique Matlama.

Atelier boutique Matlama 61 quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 92 59

English : Exhibition Notre Mèr-e

To close the year 2025, Atelier Galerie Cordouan takes up winter quarters at Atelier Boutique Matlama.

German : Ausstellung Notre Mèr-e

Zum Abschluss des Jahres 2025 bezieht die Atelier Galerie Cordouan ihr Winterquartier in der Atelier Boutique Matlama.

Italiano :

Per concludere l’anno 2025, l’Atelier Galerie Cordouan si trasferisce in inverno presso l’Atelier Boutique Matlama.

Espanol : Exposicion Notre Mèr-e

Para cerrar el año 2025, el Atelier Galerie Cordouan se instala en invierno en el Atelier Boutique Matlama.

