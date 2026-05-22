Exposition Notre monde n’est pas là où vivent les corps ? Bibliothèque universitaire Metz

Metz

Exposition Notre monde n’est pas là où vivent les corps ?

Bibliothèque universitaire 1 Université Paul Verlaine Metz Ile du Saulcy Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Nos espaces virtuels sont des maisons, des espaces où nous vivons.

Nos murs ne sont pas de briques, ils sont faits de câbles, de puces, de métal, de plastique.

Ils sont à la fois partout et nulle part, stockés sur des millions d’appareils fragiles.

C’est ici que vous vous trouvez.

Cette exposition explore ces espaces où ne vivent pas les corps, encore que…

Elle traverse des propositions plastiques qui interrogent les pratiques vidéoludiques contemporaines, leurs univers, leur matière, les humain·e·s et groupes sociaux qui les parcourent.

C’est au cœur de la ULLAN 2026, festival e.sport, jeux et arts numériques, que cette exposition prend vie. Située dans trois lieux du campus du Saulcy (Bibliothèque Universitaire, Théâtre BMK et Galerie 0.15) et est composée de quatorze créations, elle vous invite à une déambulation entre l’architecture, le campus et les espaces virtuels.

Vous y retrouverez les artistes François Bellabas, Sébastien Faivre-Picon, le collectif Total Refusal, les neuf artistes étudiant·e·s sélectionné·e·s lors d’un appel à projet, ainsi que de la restitution de l’atelier de photographie in-game mené par Soline Pin.

Vernissage itinérant le vendredi 29 mai à 18h, départ à la Bibliothèque Universitaire.

La ULLAN est un festival mettant à l’honneur la culture numérique en soulignant la convergence entre les pratiques ludiques et artistiques qui la traversent. Le 30 mai 2026, sur l’île du Saulcy, aura lieu la cinquième édition de l’évènement.

Pour plus d’informations ullan.frTout public

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Bibliothèque universitaire 1 Université Paul Verlaine Metz Ile du Saulcy Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 10 40

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English :

Our virtual spaces are homes, spaces where we live.

Our walls aren’t made of bricks, they’re made of cables, chips, metal and plastic.

They are both everywhere and nowhere, stored on millions of fragile devices.

This is where you are.

This exhibition explores these spaces where bodies do not live, although…

It crosses plastic propositions that question contemporary videogame practices, their universes, their material, and the human beings and social groups that traverse them.

This exhibition comes to life at the heart of ULLAN 2026, the e.sport, games and digital arts festival. Located in three locations on the Saulcy campus (Bibliothèque Universitaire, Théâtre BMK and Galerie 0.15) and comprising fourteen creations, it invites you to wander between architecture, campus and virtual spaces.

You’ll find artists François Bellabas, Sébastien Faivre-Picon, the Total Refusal collective, nine student artists selected in response to a call for projects, and the results of Soline Pin’s in-game photography workshop.

Opening on Friday May 29 at 6pm, starting at the University Library.

ULLAN is a festival celebrating digital culture, highlighting the convergence between the playful and artistic practices that run through it. The fifth edition of the event will take place on the Ile du Saulcy on May 30, 2026.

Further information: ullan.fr

L’événement Exposition Notre monde n’est pas là où vivent les corps ? Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ