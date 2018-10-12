Exposition Notre petite Vallée de la chaussure Salle dela rivière Montrem
Exposition Notre petite Vallée de la chaussure
Exposition Notre petite Vallée de la chaussure
Salle dela rivière 140 Impasse des Bords de l’Isle Montrem Dordogne
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
2026-02-08
Exposition sur l’industrie de la chaussure en Vallée de l’Isle.
10h 12h 14h30 18h
Salle de la rivière.
Gratuit et ouvert à tous.
APPA 06 72 20 94 79
Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 94 79
English :
Exhibition on the shoe industry in the Isle Valley.
10am 12pm 2:30pm 6pm
Salle de la rivière.
Free and open to all.
APPA 06 72 20 94 79
