Exposition Notre petite Vallée de la chaussure Salle dela rivière Montrem

Exposition Notre petite Vallée de la chaussure

Salle dela rivière 140 Impasse des Bords de l’Isle Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Exposition sur l’industrie de la chaussure en Vallée de l’Isle.

10h 12h 14h30 18h

Salle de la rivière.

Gratuit et ouvert à tous.

APPA 06 72 20 94 79

Exposition sur l’industrie de la chaussure en Vallée de l’Isle.

10h 12h 14h30 18h

Salle de la rivière.

Gratuit et ouvert à tous.

APPA 06 72 20 94 79 .

Salle dela rivière 140 Impasse des Bords de l’Isle Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 94 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition on the shoe industry in the Isle Valley.

10am 12pm 2:30pm 6pm

Salle de la rivière.

Free and open to all.

APPA 06 72 20 94 79

L’événement Exposition Notre petite Vallée de la chaussure Montrem a été mis à jour le 2026-01-06 par Vallée de l’Isle en Périgord