Exposition Notre petite Vallée de la chaussure Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-24
2026-01-13
Exposition sur l’industrie de la chaussure en Vallée de l’Isle.
14h30-18h et les jeudis 10h-12h,
Salle d’exposition du centre culturel.
Gratuit et ouvert à tous.
APPA 06 95 80 28 70
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 80 28 70
English : Exposition Notre petite Vallée de la chaussure
Exhibition on the shoe industry in the Isle Valley.
2.30pm-6pm and Thursdays 10am-12pm,
Cultural center exhibition hall.
Free and open to all.
APPA 06 95 80 28 70
