Exposition Notre petite Vallée de la chaussure Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Exposition Notre petite Vallée de la chaussure

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-24

2026-01-13

Exposition sur l’industrie de la chaussure en Vallée de l’Isle.

14h30-18h et les jeudis 10h-12h,

Salle d’exposition du centre culturel.

Gratuit et ouvert à tous.

APPA 06 95 80 28 70

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 80 28 70

English : Exposition Notre petite Vallée de la chaussure

Exhibition on the shoe industry in the Isle Valley.

2.30pm-6pm and Thursdays 10am-12pm,

Cultural center exhibition hall.

Free and open to all.

APPA 06 95 80 28 70

