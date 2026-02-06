Exposition NounOURS, de l’ours des cavernes à l’ours en peluche Route de la Plage Vielle-Saint-Girons
Exposition NounOURS, de l’ours des cavernes à l’ours en peluche
Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-24
fin : 2026-03-15
L’ours est un animal mythique auquel l’humain a toujours accordé une grande importance.
Objet de légendes, craint ou adulé, encensé ou diabolisé, il est profondément ancré dans nos sociétés.
Conçue par le service Science&Société de l’Université de Montpellier en 2018, cette exposition rend hommage à l’ancien roi des animaux, de la Préhistoire à l’ours en peluche actuel. Elle propose un voyage imaginaire à travers différentes représentations de l’animal, de l’ours au nounours, en trois volets thématiques
– L’ours dans la nature
– La science des ours en peluche la peluchologie
– L’ours dans la littérature
L’imaginaire de l’ours est au cœur de cette exposition itinérante qui invite petits et grands à un cheminent, de l’ursidé à l’ours en peluche, ponctué par des panneaux aux contenus scientifiques richement illustrés de dessins .
Entrée aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
