Exposition NounOURS, de l’ours des cavernes à l’ours en peluche Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

L’ours est un animal mythique auquel l’humain a toujours accordé une grande importance.

Objet de légendes, craint ou adulé, encensé ou diabolisé, il est profondément ancré dans nos sociétés.

Conçue par le service Science&Société de l’Université de Montpellier en 2018, cette exposition rend hommage à l’ancien roi des animaux, de la Préhistoire à l’ours en peluche actuel. Elle propose un voyage imaginaire à travers différentes représentations de l’animal, de l’ours au nounours, en trois volets thématiques

– L’ours dans la nature

– La science des ours en peluche la peluchologie

– L’ours dans la littérature

L’imaginaire de l’ours est au cœur de cette exposition itinérante qui invite petits et grands à un cheminent, de l’ursidé à l’ours en peluche, ponctué par des panneaux aux contenus scientifiques richement illustrés de dessins .

