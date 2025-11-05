Exposition Nous, nounous lumière sur ce métier de l’ombre Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Gratuit

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-19 19:00:00

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-29

Du 5 au 29 novembre 2025, la Médiathèque Intercommunale accueille une exposition photographique consacrée au métier d’assistant (e) maternel (le) en collaboration avec le Service Petite Enfance. Photographié(e)s par Vincent Gartner, les professionnel(le)s du territoire Bresse Haute Seille vous font partager leur quotidien auprès des tout petits premières découvertes, moments de complicité, de joie, métier qui va bien au-delà d’un simple mode de garde

Vernissage le 6 novembre à 19h30 .

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 47 75 mediatheque@bressehauteseille.fr

