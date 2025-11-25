Exposition Nouvè en Prouvènço Noël en Provence Place des Centuries Salon-de-Provence

Exposition Nouvè en Prouvènço Noël en Provence

Du 25/11 au 23/12/2025 tous les jours de 10h30 à 19h. Place des Centuries Cours des créateurs Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Comme à pareille époque depuis plusieurs années, l’association félibréenne l’Eissame de Séloun présente son exposition sur les traditions provençales au moment de Noël.

Plongez dans l’ambiance festive avec la table calendale, le gros souper, les 13 desserts et la crèche. Ne manquez pas cette célébration de la culture et des traditions de Provence.



Vernissage le 28 novembre à 18h30 .

Place des Centuries Cours des créateurs Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 11 99 98 contact.provencesudpassion@gmail.com

English :

As in previous years, the Félibréenne association l?Eissame de Séloun presents its exhibition on Provençal traditions at Christmas time.

German :

Wie seit vielen Jahren zu dieser Zeit zeigt der felibreanische Verein l’Eissame de Séloun seine Ausstellung über provenzalische Traditionen zur Weihnachtszeit.

Italiano :

Come da diversi anni, l’associazione félibréenne l’Eissame de Séloun presenta la sua mostra sulle tradizioni provenzali nel periodo natalizio.

Espanol :

Como desde hace varios años, la asociación félibréenne l’Eissame de Séloun presenta en Navidad su exposición sobre las tradiciones provenzales.

