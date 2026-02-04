EXPOSITION Nouveau Monde Bazoges-en-Pareds

EXPOSITION Nouveau Monde

Exposition de Jean-Michel Rackelboom et Ghislaine Gautier Rackelboom

Jean-Michel Rackelboom est un artiste installé à Boufféré/Montaigu en Vendée, où il enseigne les techniques traditionnelles de dessin, peinture et gravure à ses élèves. Véritable ode à la nature, sa fascination se reflète dans ses œuvres qui explorent l’équilibre délicat des paysages en tant que métamorphose de la nature humaine ou de l’esprit humain. Cette exploration revêt une importance particulière, voire essentielle dans le contexte actuel de crise écologique.

Après une carrière dans le théâtre équestre, Ghislaine Gautier Rackelboom a entrepris une démarche de recherche personnelle et authentique. Sa rencontre avec d’autres artistes a nourri cette quête intérieure.

L’artiste s’est spécialisé dans le modelage et la sculpture, centrant son travail sur le thème de l’enfance. Ses œuvres explorent une enfance intime, retrouvée ou imaginée. À travers elles, l’artiste partage des fragments de ses souvenirs et de sa personnalité. Son art mêle introspection et expression universelle, alliant émotion et créativité. .

