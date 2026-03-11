EXPOSITION NOUVELLE COLLECTION DE JAN NOAH

Abeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-02

Exposition de la nouvelle collection de Jan Noah au Domaine Saint-Georges d’Ibry.

Son travail naît du silence, de la mémoire et du papier Jan Noah peint sur des pages anciennes marquées par le temps. En les recouvrant de vcisages, de lignes et de couleurs, il n’en efface pas l’histoire, il la révèle autrement. Vernissage le jeudi 02 avril à partir de 18h30. Entrée libre et gratuite.

Exposition de la nouvelle collection de Jan Noah au Domaine Saint-Georges d’Ibry.

Son travail naît du silence, de la mémoire et du papier Jan Noah peint sur des pages anciennes marquées par le temps. En les recouvrant de vcisages, de lignes et de couleurs, il n’en efface pas l’histoire, il la révèle autrement. Ses figures, gardiennes de l’émotion , explorent la féminité, la vulnérabilité et la force, dans une conversation entre passé et présent.

Vernissage le jeudi 02 avril à partir de 18h30. Entrée libre et gratuite. .

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 18 info@saintgeorgesdibry.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of Jan Noah’s new collection at Domaine Saint-Georges d’Ibry.

His work is born of silence, memory and paper: Jan Noah paints on old pages marked by time. By covering them with vcisages, lines and colors, he doesn’t erase their history, but reveals it in a different way. Opening on Thursday, April 02 from 6.30pm. Free admission.

L’événement EXPOSITION NOUVELLE COLLECTION DE JAN NOAH Abeilhan a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT AVANT-MONTS