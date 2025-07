Exposition « Nuages et Patrimoine » Sotteville-sur-Mer

Exposition « Nuages et Patrimoine » Sotteville-sur-Mer vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Nuages et Patrimoine »

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

–

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-19

Depuis la journée internationale des nuages le 28 mars, la bibliothèque a proposé de photographier les patrimoines bâtis et non bâtis de notre territoire accompagnés de beaux nuages.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine vous découvrirez ces photographies.

Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h

les vendredis de 16h à 18h

les samedis de 10h à 12h

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12

English : Exposition « Nuages et Patrimoine »

Since International Cloud Day on March 28, the library has been photographing the built and unbuilt heritage of our region, accompanied by beautiful clouds.

As part of the European Heritage Days, you can discover these photographs.

Open Tuesdays and Wednesdays, 9am to 12pm

fridays, 4pm to 6pm

saturdays, 10am to 12pm

German :

Seit dem Internationalen Tag der Wolken am 28. März hat die Bibliothek vorgeschlagen, das bebaute und unbebaute Kulturerbe unserer Region in Begleitung schöner Wolken zu fotografieren.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes werden Sie diese Fotografien entdecken.

Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr

freitags von 16:00 bis 18:00 Uhr

samstags von 10 bis 12 Uhr

Italiano :

A partire dalla Giornata internazionale delle nuvole del 28 marzo, la biblioteca ha fotografato il patrimonio costruito e non costruito della nostra regione, accompagnato da splendide nuvole.

Queste fotografie saranno esposte nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Aperta il martedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

venerdì dalle 16.00 alle 18.00

sabato dalle 10.00 alle 12.00

Espanol :

Desde el Día Internacional de las Nubes, el 28 de marzo, la biblioteca fotografía el patrimonio construido y no construido de nuestra región, acompañado de hermosas nubes.

Estas fotografías se expondrán en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Abierto los martes y miércoles de 9.00 a 12.00 h

viernes de 16:00 a 18:00

sábados de 10:00 a 12:00

