Exposition Nuances de Femmes Église Saint-Jean Bar-le-Duc

Exposition Nuances de Femmes

Église Saint-Jean Place du Maréchal Foch Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-24 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Extrait du book Une féminisation de la pauvreté et une aggravation de la précarité des femmes

La pauvreté féminine se manifeste dans de multiples dimensions la pauvreté monétaire, l’accès au marché du travail dont sont privées la majorité des femmes étrangères, faute de statut légal stable, en passant par la précarité du logement, plus marqué pour les femmes seules et les mères isolées.

L’exposition Nuances de Femmes, de l’ombre à la lumière… a pour objectif de valoriser le portrait de femmes touchées par la précarité, et dont le Secours Catholique à recueilli les témoignages.

Entrée libre.

Exposition accessible aux horaires d’ouverture de l’église.Tout public

0 .

Église Saint-Jean Place du Maréchal Foch Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 95 42 82

English :

Extract from the book: A feminization of poverty and a worsening of women’s precariousness

Women’s poverty has many facets: monetary poverty, access to the job market, from which the majority of foreign women are deprived due to a lack of stable legal status, and housing insecurity, which is more pronounced for single women and single mothers.

The Nuances de Femmes, de l’ombre à la lumière… (Shades of Women, from shadow to light…) exhibition aims to highlight the portraits of women affected by poverty, whose stories Secours Catholique has collected.

Free admission.

Exhibition open during church opening hours.

German :

Auszug aus dem Buch: Eine Feminisierung der Armut und eine Verschärfung der prekären Lage von Frauen

Die Armut von Frauen manifestiert sich in zahlreichen Dimensionen: Einkommensarmut, Zugang zum Arbeitsmarkt, der der Mehrheit der ausländischen Frauen aufgrund des Fehlens eines stabilen Rechtsstatus verwehrt bleibt, bis hin zu prekären Wohnverhältnissen, die bei alleinstehenden Frauen und alleinerziehenden Müttern stärker ausgeprägt sind.

Die Ausstellung Nuances de Femmes, de l’ombre à la lumière… (Frauenschattierungen, vom Schatten zum Licht…) soll die Porträts von Frauen aufwerten, die von prekären Lebensumständen betroffen sind und deren Aussagen die Katholische Nothilfe gesammelt hat.

Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Kirche zugänglich.

Italiano :

Estratto dal libro: Femminilizzazione della povertà e peggioramento della precarietà per le donne

La povertà femminile ha molte sfaccettature: la povertà monetaria, l’accesso al mercato del lavoro, da cui la maggior parte delle donne straniere è privata a causa della mancanza di uno status giuridico stabile, e la precarietà abitativa, più marcata per le donne sole e le madri sole.

L’obiettivo della mostra Nuances de Femmes, de l’ombre à la lumière… (Sfumature di donne, dall’ombra alla luce…) è quello di presentare i ritratti di donne colpite dalla povertà, di cui il Secours Catholique ha raccolto le storie.

Ingresso libero.

La mostra è aperta durante gli orari di apertura della chiesa.

Espanol :

Extracto del libro: Feminización de la pobreza y agravamiento de la precariedad para las mujeres

La pobreza de las mujeres presenta múltiples facetas: la pobreza monetaria, el acceso al mercado laboral, del que se ven privadas la mayoría de las mujeres extranjeras por falta de un estatuto jurídico estable, y la precariedad de la vivienda, más acentuada en el caso de las mujeres solas y las madres solteras.

El objetivo de la exposición Nuances de Femmes, de l’ombre à la lumière… (Matices de mujeres, de la sombra a la luz…) es mostrar los retratos de mujeres afectadas por la pobreza, cuyas historias ha recogido Secours Catholique.

Entrada gratuita.

Exposición abierta durante el horario de apertura de la iglesia.

L’événement Exposition Nuances de Femmes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-17 par OT SUD MEUSE