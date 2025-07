Exposition « Nuances de noir » de Christophe Petit Médiathèque Albert Camus Marmande

Exposition « Nuances de noir » de Christophe Petit

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 09:00:00

fin : 2025-08-30 12:30:00

Date(s) :

2025-08-05

Dans Nuances de noir, Christophe Petit explore la richesse expressive de l’encre noire, posée directement sur ses dessins au crayon. Ombres, contours, détails… tout émerge de cette simplicité assumée.

Une exposition accessible à tous, à découvrir tout au long du mois d’août à la médiathèque, dans la salle René Char. .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr

English : Exposition « Nuances de noir » de Christophe Petit

In Nuances de noir, Christophe Petit explores the expressive richness of black ink, applied directly to his pencil drawings. Shadows, contours, details? everything emerges from this assumed simplicity.

German :

In Nuances de noir erkundet Christophe Petit den Ausdrucksreichtum der schwarzen Tinte, die direkt auf seine Bleistiftzeichnungen aufgetragen wird. Schatten, Konturen, Details? alles entsteht aus dieser selbstbewussten Einfachheit.

Italiano :

In Nuances de noir, Christophe Petit esplora la ricchezza espressiva dell’inchiostro nero, applicato direttamente ai suoi disegni a matita. Ombre, contorni, dettagli: tutto emerge da questa presunta semplicità.

Espanol : Exposition « Nuances de noir » de Christophe Petit

En Nuances de noir, Christophe Petit explora la riqueza expresiva de la tinta negra, aplicada directamente sobre sus dibujos a lápiz. Sombras, contornos, detalles… todo surge de esta simplicidad asumida.

