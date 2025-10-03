Exposition Nuances polaires Saint-Dié-des-Vosges

L’exposition « Nuances polaires ou l’influence de la couleur sur la perception d’un lieu » est un travail de recherche visuel et plastique sur une petite île au-dessus du cercle polaire, réalisé par Emilie Thieuleux. Ce travail a permis de récolter plus de 200 nuances, ainsi qu’une collection de photographies, de dessins, peintures et illustrations qui tentent de transposer la force du quotidien vécu.Tout public

English :

The exhibition « Nuances polaires ou l’influence de la couleur sur la perception d’un lieu » is a visual and visual research project carried out by Emilie Thieuleux on a small island above the Arctic Circle. Over 200 nuances were collected, along with a collection of photographs, drawings, paintings and illustrations that attempt to transpose the power of everyday experience.

German :

Die Ausstellung « Nuances polaires ou l’influence de la couleur sur la perception d’un lieu » ist eine visuelle und plastische Forschungsarbeit auf einer kleinen Insel oberhalb des Polarkreises, die von Emilie Thieuleux durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurden über 200 Farbnuancen gesammelt, sowie eine Sammlung von Fotografien, Zeichnungen, Gemälden und Illustrationen, die versuchen, die Kraft des erlebten Alltags umzusetzen.

Italiano :

La mostra « Nuances polaires ou l’influence de la couleur sur la perception d’un lieu » è un progetto di ricerca visiva e visuale realizzato da Emilie Thieuleux su una piccola isola sopra il Circolo Polare Artico. Sono state raccolte oltre 200 sfumature di colore e una collezione di fotografie, disegni, dipinti e illustrazioni che cercano di trasmettere la forza dell’esperienza quotidiana.

Espanol :

La exposición « Nuances polaires ou l’influence de la couleur sur la perception d’un lieu » es un proyecto de investigación visual y plástica llevado a cabo por Emilie Thieuleux en una pequeña isla situada sobre el Círculo Polar Ártico. Se recogieron más de 200 tonos de color, así como una colección de fotografías, dibujos, pinturas e ilustraciones que intentan transmitir la fuerza de la experiencia cotidiana.

