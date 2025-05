Exposition Nuit européenne des Musées – Lacapelle-del-Fraisse, 17 mai 2025 07:00, Lacapelle-del-Fraisse.

Cantal

12, rue des Fourmillères 15120 Lacapelle-del-Fraisse

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Venez découvrir le vernissage des gouaches d’Henri Favre. Exposition dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.

Visite libre .

12, rue des Fourmillères 15120 Lacapelle-del-Fraisse

Lacapelle-del-Fraisse 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 41 75 38

English :

Come and discover the vernissage of Henri Favre’s gouaches. Exhibition as part of the European Night of Museums.

German :

Erleben Sie die Vernissage der Gouachen von Henri Favre. Ausstellung im Rahmen der Europäischen Nacht der Museen.

Italiano :

Venite a scoprire il vernissage delle gouaches di Henri Favre. Mostra nell’ambito della Notte europea dei musei.

Espanol :

Venga a descubrir el vernissage de los gouaches de Henri Favre. Exposición en el marco de la Noche Europea de los Museos.

