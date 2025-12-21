Exposition Nuit, par le MNHN

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-20

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-01-20

L’exposition, conçue par les équipes du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, explore le monde de la nuit et ses mystères.

.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The exhibition, designed by teams from the Muséum national d?Histoire naturelle in Paris, explores the mysteries of the night.

L’événement Exposition Nuit, par le MNHN Chartres a été mis à jour le 2025-12-21 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES