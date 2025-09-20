Exposition numérique ART’chitecture Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE La Ciotat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Mise à l’honneur du patrimoine architectural à travers une sélection d’oeuvres du contenu Micro Folie. Inscrite au titre des Monuments Historiques en 2023 pour la richesse de son patrimoine, la Chapelle accueil le Musée Numérique, consept des Micro-Folies du Parc de La vilette.

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette

Ville de La Ciotat