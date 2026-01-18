Exposition numérique Retro’spective Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Exposition numérique Retro’spective Espace Culturel du Pays de Nay Nay mardi 3 février 2026.
Exposition numérique Retro’spective
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-03
Remontez le temps et plongez dans l’univers ludique d’hier. De l’Antiquité aux jeux de société du XXᵉ siècle, découvrez comment le jeu a traversé les âges avant de devenir virtuel. Entre divertissement, stratégie et imagination, une exposition pour petits et grands curieux.
Également, une table thématique À vous de jouer ! explorez la place du jeu dans l’art et la culture à travers une sélection d’ouvrages et d’images. Jeux de rôle, d’adresse ou d’esprit… un voyage à travers les formes et les époques où le plaisir reste le même jouer ensemble. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition numérique Retro’spective
L’événement Exposition numérique Retro’spective Nay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay