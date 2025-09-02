Exposition numérique Rêveries Aquatiques à la Micro-Folie Espace culturel du Pays de Nay Nay
Exposition numérique Rêveries Aquatiques à la Micro-Folie Espace culturel du Pays de Nay Nay mardi 2 septembre 2025.
Exposition numérique Rêveries Aquatiques à la Micro-Folie
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-02
fin : 2025-10-04
Peinture, sculpture, photographie… l’eau sous toutes ces formes en mouvement ou en silence, douce ou déchaînée, réelle ou imaginée. Venez découvrir de façon amusante les œuvres du musée.
+ table thématique L’Eau, Source d’Art source de vie, de mystère et d’inspiration, l’eau fascine depuis toujours. Tantôt rivière paisible, mer agitée ou goutte suspendue, elle se dévoile à travers différents supports.
Accès libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque Mardi 10h00-13h00, Mercredi 10h00-18h00, Jeudi 16h00-18h00, Vendredi 14h00-19h00, Samedi 10h00-17h00 et Dimanche et Lundi Fermé. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
