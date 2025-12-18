Exposition Nymphose Espace d’exposition les Renaudières Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 14:00 – 18:00

Gratuit : oui

? Manoir des Renaudières, Carquefou? Du 16 janvier au 22 février 2026 Plongez dans Nymphose, une exposition sensible et immersive où la plume devient matière de métamorphose. Marion Hawecker et Carole Solvay s’éloignent des codes de la haute couture pour explorer la puissance plastique et poétique de ce matériau vivant. Fragilité, impermanence, incarnation : ici, la renaissance se lit dans les gestes, les textures et les formes aériennes. Nymphose, c’est un état de passage — le moment où une forme se défait pour en engendrer une autre. Le visiteur est invité à traverser un espace transformé, habité par la douceur du duvet et la chaleur de la poésie. Temps forts à ne pas manquer :> Vernissage — vendredi 16 janvier à 19h> Visites commentées — dimanches 18 janvier, 1er et 22 février à 16h> L’Expo en musique (sur inscription) — mercredi 21 janvier à 18h30> Exploration nocturne (sur inscription) — vendredi 23 janvier à 19h> Lecture musicale (sur inscription) — samedi 24 janvier à 15h et 16h (dès 5 ans) Toutes les informations pratiques, horaires et détails de la programmation sont à retrouver sur le site de la Ville de Carquefou.

Espace d’exposition les Renaudières Carquefou 44470

02 28 22 24 40 https://www.carquefou.fr/nymphose-marion-hawecker-carole-solvay/



