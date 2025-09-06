Exposition « Ô Mes Aïeux » EHPAD Le Sacré-Coeur – Basse-Terre Basse-Terre

Exposition « Ô Mes Aïeux » EHPAD Le Sacré-Coeur – Basse-Terre Basse-Terre samedi 6 septembre 2025.

Exposition « Ô Mes Aïeux » Samedi 6 septembre, 10h00 EHPAD Le Sacré-Coeur – Basse-Terre Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-06T16:00:00 – 2025-09-06T18:00:00

Fin : 2025-09-06T16:00:00 – 2025-09-06T18:00:00

Vernissage de l’exposition photographique « Ô Mes Aïeux ».

EHPAD Le Sacré-Coeur – Basse-Terre Place du Père Magloire Basse-Terre, 97100, Guadeloupe Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590 590 60 88 20 [{« type »: « email », « value »: « elodiemartialphotographie@gmail.com »}]

Vernissage de l’exposition photographique « Ô Mes Aïeux ».

© Élodie Martial