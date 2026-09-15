Informations pratiques

Saint-Calais

Exposition « Ô mon bourg »

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-15

Exposition réalisée à l’issue de l’inventaire du patrimoine de 11 bourgs du Perche Sarthois mené en partenariat avec la Région des Pays de la Loire entre 2018 et 2022.

Déclinée en 15 panneaux richement illustrés, l’exposition présente différents aspects des bourgs de leur implantation initiale aux matériaux utilisés dans l’architecture, en passant par les principaux types de bâtiments qui les composent.

Chaque thématique s’appuie sur des exemples issus des 11 bourgs étudiés ou faisant écho à d’autres communes du Perche Sarthois. .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

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English :

An exhibition organized following a heritage inventory of 11 towns in the Perche Sarthois region, conducted in partnership with the Pays de la Loire Region between 2018 and 2022.

L’événement Exposition « Ô mon bourg » Saint-Calais a été mis à jour le 2026-08-31 par CDT72