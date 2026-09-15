Informations pratiques

Saint-Calais

Exposition « Ô mon bourg »

Centre culturel, Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Exposition réalisée à l’issue de l’inventaire du patrimoine de 11 bourgs du Perche Sarthois mené en partenariat avec la Région des Pays de la Loire entre 2018 et 2022.

Exposition « Ô mon bourg », l’Inventaire des bourgs du Perche Sarthois 2025-2026

Du 15 septembre au 31 octobre 2026

Salle Charles Garnier, RDC du Centre culturel

Exposition réalisée à l’issue de l’inventaire du patrimoine de 11 bourgs du Perche Sarthois mené en partenariat avec la Région des Pays de la Loire entre 2018 et 2022.

Déclinée en 15 panneaux richement illustrés, l’exposition présente différents aspects des bourgs de leur implantation initiale aux matériaux utilisés dans l’architecture, en passant par les principaux types de bâtiments qui les composent. Chaque thématique s’appuie sur des exemples issus des 11 bourgs étudiés ou faisant écho à d’autres communes du Perche Sarthois.

A l’occasion de sa présentation dans chacune des communes, les guides-conférencières du Pays d’art et d’histoire vous proposent un temps fort d’animation : présentation de l’exposition, manipulation des maquettes éducatives (jeu de construction, voûtes, maisons, etc.) et visite flash du lieu ou de ses abords. .

Centre culturel, Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire https://www.saint-calais.fr/

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English :

An exhibition organized following a heritage inventory of 11 towns in the Perche Sarthois region, conducted in partnership with the Pays de la Loire Region between 2018 and 2022.

L’événement Exposition « Ô mon bourg » Saint-Calais a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72